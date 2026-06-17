Politico: власти Болгарии выступили против части 21-го пакета антироссийских санкций

В Болгарии выступили против части готовящегося 21-го пакета санкций против России. Об этом со ссылкой на двух дипломатов пишет издание Politico, не уточняя подробности.

В Болгарии выступили против части готовящегося 21-го пакета санкций против России. Об этом со ссылкой на двух дипломатов пишет издание Politico, не уточняя подробности.

Вместе с тем, по данным болгарской радиостанции BNR, протесты Софии могут быть связаны с планами ЕС внести в санкционный пакет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Представитель Еврокомиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе не стала комментировать эту информацию, указав, что Евросоюз намерен принять 21-й пакет санкций "как можно скорее".

Для утверждения антироссийских санкций требуется единогласное решение всех стран сообщества, несогласие страны с любой его частью блокирует весь пакет или требует пересмотра его содержания.