Стало известно слово, вызвавшее наибольшие проблемы на ЕГЭ по русскому языку

Участники Единого государственного экзамена по русскому языку в этом году испытали серьезные затруднения при написании слова "преддверие". Об этом рассказал руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский в беседе с журналистами.

Участники Единого государственного экзамена по русскому языку в этом году испытали серьезные затруднения при написании слова "преддверие". Об этом рассказал руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский в беседе с журналистами.

"В этом году словом-открытием для нас, ну и для учеников, наверное, было слово "преддверие". То есть многие затруднились идентифицировать это слово, хотя был дан контекст: "в преддверии праздников", "в преддверии юбилеев", "в преддверии выходных дней". Это говорит о том, что орфография находится в прямой зависимости от того, насколько высок уровень лексического запаса наших обучающихся. Это вопрос о том, что надо больше читать, расширять свой лексикон речевой средой пребывания", - отметил он.

Ранее стало известно, что средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2026 году вырос до 63,06, а количество высокобалльников (от 61 балла) возросло на 56 тысяч по сравнению с годом ранее.