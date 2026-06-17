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Стало известно слово, вызвавшее наибольшие проблемы на ЕГЭ по русскому языку Стало известно слово, вызвавшее наибольшие проблемы на ЕГЭ по русскому языку

Участники Единого государственного экзамена по русскому языку в этом году испытали серьезные затруднения при написании слова "преддверие". Об этом рассказал руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский в беседе с журналистами.

Участники Единого государственного экзамена по русскому языку в этом году испытали серьезные затруднения при написании слова "преддверие". Об этом рассказал руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский в беседе с журналистами.

"В этом году словом-открытием для нас, ну и для учеников, наверное, было слово "преддверие". То есть многие затруднились идентифицировать это слово, хотя был дан контекст: "в преддверии праздников", "в преддверии юбилеев", "в преддверии выходных дней". Это говорит о том, что орфография находится в прямой зависимости от того, насколько высок уровень лексического запаса наших обучающихся. Это вопрос о том, что надо больше читать, расширять свой лексикон речевой средой пребывания", - отметил он.

Ранее стало известно, что средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2026 году вырос до 63,06, а количество высокобалльников (от 61 балла) возросло на 56 тысяч по сравнению с годом ранее. 

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Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
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