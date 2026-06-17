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СФ разрешил управлять вездеходами с правами категории B, C и D
СФ разрешил управлять вездеходами с правами категории B, C и D СФ разрешил управлять вездеходами с правами категории B, C и D

Совфед одобрил закон, расширяющий возможность управления багги и вездеходами на водителей с категориями B, C или D.

Совфед одобрил закон, расширяющий возможность управления багги и вездеходами на водителей с категориями B, C или D.

Соответствующая инициатива была внесена сенаторами Андреем Кутеповым и Алексеем Синицыным. Изменениями дополняются федеральные законы "О самоходных машинах и других видах техники" и "О безопасности дорожного движения".

К категории АII относят внедорожный транспорт с лимитом массы 3,5 тонны и числом пассажирских сидений не более восьми, в том числе багги и вездеходы. Законом предлагается позволить лицам старше 19 лет с удостоверением категории B, C или D водить транспорт этой категории при условии, что водительский стаж составляет не менее одного года.

Кроме того, право управлять такой техникой с правами категории В, C, D возможно только в отношении арендного транспорта. Вместе с тем лицо, сдающее технику в аренду, обязано провести инструктаж. Правительство вправе устанавливать правила заключения и исполнения договоров аренды такого транспорта. 

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Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
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