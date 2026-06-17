Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 370 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 370 военных
17 июня 2026 / 18:15
© Александр Полегенько/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 370 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 230 человек, от действий группировок "Запад" - до 200, "Южная" - свыше 125, "Центр" - до 290, на направлении "Восток" - более 470 и "Днепр" - до 55 военнослужащих.
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