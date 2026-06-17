Памфилова заявила, что в выборах в Госдуму могут участвовать 17 партий

Участвовать в выборах депутатов Госдумы девятого созыва, а также в кампаниях других уровней имеют право 17 политических партий. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова в ходе заседания комиссии.

Участвовать в выборах депутатов Госдумы девятого созыва, а также в кампаниях других уровней имеют право 17 политических партий. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова в ходе заседания комиссии.

По ее словам, на 2021 год в России были зарегистрированы 34 партии, при этом 14 из них освобождались от сбора подписей. "На сегодняшний день выжили 25 партий, которые официально зарегистрированы. Из них буквально на днях было принято решение, что 17 имеют право участвовать в выборах. То есть, мы ожидаем, что 17 партий будут участвовать в разной степени в предстоящих выборах", - указала глава ЦИК.

Она считает, что такие данные иллюстрируют "естественный отбор" и качество партийного участия в политической жизни страны - остались наиболее устойчивые политические силы, которым удалось закрепиться и сохранить своих сторонников.

Памфилова также заверила, что комиссия будет оказывать содействие всем партиям, участвующим в избирательной кампании, в рамках своих полномочий.