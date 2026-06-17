Рютте: Зеленского не пустят на пленарное заседание саммита НАТО в Турции

Владимира Зеленского не пустят на пленарное заседание саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны альянса 18 июня.

Владимира Зеленского не пустят на пленарное заседание саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны альянса 18 июня.

"Мы ожидаем, что Зеленский на саммите НАТО получит отдельную программу по аналогии с тем, как было в 2025 году на саммите в Гааге. У него будет много встреч, но у него не будет общей встречи со всеми 32 лидерами. На саммите запланирована только одна встреча всех 32 лидеров военного блока, только для членов", - указал он.

Фактически, так Рютте дал понять, что Зеленского не пустят даже для короткого выступления на пленарной сессии саммита НАТО, а также что в Анкаре не состоится заседания Совета Украина - НАТО (СУН) на высшем уровне, как было в 2023-2024 годах.

Согласно данным источников в Брюсселе, штаб-квартира НАТО стремится максимально сократить общую программу глав государств и правительств НАТО в столице Турции, чтобы свести до минимума риски конфликтов с президентом США Дональдом Трампом.