Парламент Финляндии утвердил инициированный правительством республики проект закона, разрешающий ввозить на территорию страны ядерное оружие. Трансляция голосования велась на сайте законодательного органа.
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Безопасность
В Финляндии утвердили проект закона о разрешении ввоза ядерного оружия
17 июня 2026 / 18:59
© R_MCC/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС
Парламент Финляндии утвердил инициированный правительством республики проект закона, разрешающий ввозить на территорию страны ядерное оружие. Трансляция голосования велась на сайте законодательного органа.
В поддержку законопроекта высказались 125 депутатов, против выступил 61 законодатель. 13 парламентариев не присутствовали на голосовании.
23 апреля правительство внесло в парламент республики предложение разрешить ввозить в страну и хранить на ее территории ядерное оружие. Для этого финский кабмин предложил внести изменения в закон об атомной энергии и уголовный кодекс страны.
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