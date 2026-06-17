Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 июня 2026 / 20:20
КОТИРОВКИ
USD
17/06
72.1388
EUR
17/06
83.7315
Новости часа
Число британцев, выступающих за отставку Стармера, достигло рекордных 57% В Финляндии утвердили проект закона о разрешении ввоза ядерного оружия
Москва
17 июня 2026 / 20:20
Котировки
USD
17/06
currency
72.1388
0.0000
EUR
17/06
currency
83.7315
0.0000
В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение
В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение
17 июня 2026 / 11:46
Политолог Светов: Ирану стоит быть более склонным к компромиссам с США
Политолог Светов: Ирану стоит быть более склонным к компромиссам с США
17 июня 2026 / 11:14
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
17 июня 2026 / 11:10
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Стратегическая безопасность / Гонка вооружений
Безопасность
В Финляндии утвердили проект закона о разрешении ввоза ядерного оружия
В Финляндии утвердили проект закона о разрешении ввоза ядерного оружия В Финляндии утвердили проект закона о разрешении ввоза ядерного оружия

Парламент Финляндии утвердил инициированный правительством республики проект закона, разрешающий ввозить на территорию страны ядерное оружие. Трансляция голосования велась на сайте законодательного органа.

Парламент Финляндии утвердил инициированный правительством республики проект закона, разрешающий ввозить на территорию страны ядерное оружие. Трансляция голосования велась на сайте законодательного органа.

В поддержку законопроекта высказались 125 депутатов, против выступил 61 законодатель. 13 парламентариев не присутствовали на голосовании.

23 апреля правительство внесло в парламент республики предложение разрешить ввозить в страну и хранить на ее территории ядерное оружие. Для этого финский кабмин предложил внести изменения в закон об атомной энергии и уголовный кодекс страны. 

  • new_top
Также по теме:
12.06.2026 15:59
В НАТО признали, что Россия не ищет конфликта с военным блоком
09.06.2026 21:15
ICAN: расходы США на ядерное оружие в 2025 году увеличились на 22%
03.06.2026 19:17
Рябков назвал условие применения Россией ядерного оружия
28.05.2026 12:33
В КНДР заявили, что никогда не откажутся от ядерного оружия
28.05.2026 07:42
Запад вплотную подошел к войне с РФ – российский представитель в ОБСЕ
26.05.2026 13:59
Шойгу: удачные испытания "Сармата" умерят пыл стратегов на Западе
22.05.2026 20:19
Рютте заявил, что Европа должна сделать для обеспечения обороны "еще больше"
21.05.2026 18:16
Путин заявил, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений
21.05.2026 17:30
Путин заявил о планах оснащения РВСН новыми ракетными комплексами
20.05.2026 12:15
Рябков: реакция России на ядерные испытания каким-либо государством будет соразмерной
В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение
В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение
Политолог Светов: Ирану стоит быть более склонным к компромиссам с США
Политолог Светов: Ирану стоит быть более склонным к компромиссам с США
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
19:17
Число британцев, выступающих за отставку Стармера, достигло рекордных 57%
18:59
В Финляндии утвердили проект закона о разрешении ввоза ядерного оружия
18:43
Рютте: Зеленского не пустят на пленарное заседание саммита НАТО в Турции
18:30
Памфилова заявила, что в выборах в Госдуму могут участвовать 17 партий
18:15
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 370 военных
17:59
СФ разрешил управлять вездеходами с правами категории B, C и D
17:46
Стало известно слово, вызвавшее наибольшие проблемы на ЕГЭ по русскому языку
17:29
Politico: власти Болгарии выступили против части 21-го пакета антироссийских санкций
17:16
Трамп анонсировал полное открытие Ормузского пролива в ближайшие день-два
16:59
ВСУ нанесли удар по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО