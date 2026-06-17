В Финляндии утвердили проект закона о разрешении ввоза ядерного оружия

Парламент Финляндии утвердил инициированный правительством республики проект закона, разрешающий ввозить на территорию страны ядерное оружие. Трансляция голосования велась на сайте законодательного органа.

В поддержку законопроекта высказались 125 депутатов, против выступил 61 законодатель. 13 парламентариев не присутствовали на голосовании.

23 апреля правительство внесло в парламент республики предложение разрешить ввозить в страну и хранить на ее территории ядерное оружие. Для этого финский кабмин предложил внести изменения в закон об атомной энергии и уголовный кодекс страны.