Число британцев, выступающих за отставку Стармера, достигло рекордных 57%

Рекордное число британцев - 57% - полагают, что премьер-министр Великобритании и лидер правящей Лейбористской партии Кир Стармер должен уйти в отставку. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией YouGov.

Рекордное число британцев - 57% - полагают, что премьер-министр Великобритании и лидер правящей Лейбористской партии Кир Стармер должен уйти в отставку. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией YouGov.

Так, 57% из 1,8 тыс. респондентов выступают за уход Стармера. В апреле было 49% таких британцев. Только 25% опрошенных хотят, чтобы премьер продолжал работать на своем посту.

Согласно опросу, который проводится раз в два месяца, впервые более половины тех, кто проголосовал в 2024 году за лейбористов, хотят, чтобы глава правительства ушел. Соответствующей точки зрения придерживаются 52% участников исследования (31% в мае и 40% в декабре 2025 года). 36% считают, что Стармер должен остаться.

Политический кризис разразился в Великобритании после выборов в органы местного самоуправления, которые прошли 7 мая. По их итогам Лейбористская партия впервые утратила контроль над парламентом Уэльса. В различные законодательные органы Англии лейбористы провели на 1,4 тыс. меньше своих представителей, чем у них было ранее.