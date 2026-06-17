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Путин провел переговоры с лидером Филиппин в Казани
Путин провел переговоры с лидером Филиппин в Казани Путин провел переговоры с лидером Филиппин в Казани

Президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом - младшим, сообщает агентство ТАСС.

Президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом - младшим, сообщает агентство ТАСС.

Как отмечается, это первый из множества двусторонних контактов, запланированных у Путина на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани. Маркос-младший впервые посещает РФ с визитом.

Филиппины в текущем году возглавляют Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Путин и Маркос-младший председательствуют на саммите.

Согласно материалам Кремля, Филиппины - один из важных партнеров РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, авторитетный член АСЕАН. Развиваются торгово-экономические отношения и гуманитарные связи двух стран. Существует взаимная заинтересованность в развитии туристических обменов. Для граждан РФ на Филиппинах действует 30-дневный безвизовый режим. 

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переговоры только
на историческую
перспективу
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