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В Армении начались западные учения Eagle Partner 2026
В Армении начались западные учения Eagle Partner 2026 В Армении начались западные учения Eagle Partner 2026

Дан старт военным учениям Eagle Partner 2026 с участием контингентов Армении, Греции, США и Франции в армянском учебном центре "Зар". Они продлятся до 25 июня, информировала пресс-служба Минобороны страны.

Дан старт военным учениям Eagle Partner 2026 с участием контингентов Армении, Греции, США и Франции в армянском учебном центре "Зар". Они продлятся до 25 июня, информировала пресс-служба Минобороны страны.

Уточняется, что в маневрах принимают участие военнослужащие миротворческой бригады Вооруженных сил Армении, Сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии штата Канзас, вооруженных сил Франции и Греции.

"Главные цели учений: повышение уровня оперативной совместимости подразделений, задействованных в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций; обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации; укрепление боеготовности миротворческого подразделения Республики Армения", - указали в оборонном ведомстве.

Согласно сообщению посольства США в Ереване, это четвертые ежегодные военные учения, основанные на многолетнем армяно-американском сотрудничестве в области обороны и нацеленные на подготовку к международным миротворческим миссиям.

"Благодаря совместным многосторонним учениям Eagle Partner 2026 повышается уровень оперативной совместимости, происходит обмен передовым опытом и укрепляется боеготовность миротворцев", - следует из публикации американского посольства в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
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