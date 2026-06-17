Ли Чжэ Мён призвал Трампа решить проблему Корейского полуострова

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в ходе группового фотографирования на саммите Группы семи (G7) во Франции попросил президента США Дональда Трампа решить проблему Корейского полуострова по аналогии с тем "как ему это удалось сделать на Ближнем Востоке".

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в ходе группового фотографирования на саммите Группы семи (G7) во Франции попросил президента США Дональда Трампа решить проблему Корейского полуострова по аналогии с тем "как ему это удалось сделать на Ближнем Востоке".

"Дональд Трамп спросил у Ли Чжэ Мёна о состоянии межкорейских отношений. Президент Республики Корея попросил американского лидера взять инициативу и решить мирными средствами проблему Северной Кореи подобно тому, как ему удалось разрешить ситуацию с войной на Ближнем Востоке", - сообщили в администрации президента РК.

Как заявил пресс-секретарь президента Кан Ю Чжон, Трамп указал, что приложит усилия для разрешения проблем Корейского полуострова.

Ранее в Пхеньяне не раз акцентировали внимание на том, что ядерный статус КНДР не подлежит обсуждению. Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркивал, что считает "невозможным объединение с Республикой Корея из-за ее враждебной политики".

Республика Корея не входит в G7, но президент этой страны участвует в саммите в качестве приглашенной стороны.