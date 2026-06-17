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Политика
Ли Чжэ Мён призвал Трампа решить проблему Корейского полуострова
Ли Чжэ Мён призвал Трампа решить проблему Корейского полуострова Ли Чжэ Мён призвал Трампа решить проблему Корейского полуострова

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в ходе группового фотографирования на саммите Группы семи (G7) во Франции попросил президента США Дональда Трампа решить проблему Корейского полуострова по аналогии с тем "как ему это удалось сделать на Ближнем Востоке".

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в ходе группового фотографирования на саммите Группы семи (G7) во Франции попросил президента США Дональда Трампа решить проблему Корейского полуострова по аналогии с тем "как ему это удалось сделать на Ближнем Востоке".

"Дональд Трамп спросил у Ли Чжэ Мёна о состоянии межкорейских отношений. Президент Республики Корея попросил американского лидера взять инициативу и решить мирными средствами проблему Северной Кореи подобно тому, как ему удалось разрешить ситуацию с войной на Ближнем Востоке", - сообщили в администрации президента РК.

Как заявил пресс-секретарь президента Кан Ю Чжон, Трамп указал, что приложит усилия для разрешения проблем Корейского полуострова.

Ранее в Пхеньяне не раз акцентировали внимание на том, что ядерный статус КНДР не подлежит обсуждению. Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркивал, что считает "невозможным объединение с Республикой Корея из-за ее враждебной политики".

Республика Корея не входит в G7, но президент этой страны участвует в саммите в качестве приглашенной стороны. 

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
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