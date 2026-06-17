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Политика
Макрон заявил, что страны G7 договорились усилить давление на РФ
Макрон заявил, что страны G7 договорились усилить давление на РФ Макрон заявил, что страны G7 договорились усилить давление на РФ

Страны Группы семи (G7) договорились усилить давление на Россию. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам саммита "семерки" в городе Эвиан-ле-Бен.

Страны Группы семи (G7) договорились усилить давление на Россию. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам саммита "семерки" в городе Эвиан-ле-Бен.

"Мы взяли на себя обязательство усиливать давление, в том числе путем укрепления наших санкций", - отметил французский лидер.

Он указал, что государства G7 "намерены продолжать борьбу" с так называемым российским теневым флотом.

Некоторое время назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ научилась минимизировать последствия незаконных рестрикций. 

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