Макрон заявил, что страны G7 договорились усилить давление на РФ

Страны Группы семи (G7) договорились усилить давление на Россию. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам саммита "семерки" в городе Эвиан-ле-Бен.

Страны Группы семи (G7) договорились усилить давление на Россию. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам саммита "семерки" в городе Эвиан-ле-Бен.

"Мы взяли на себя обязательство усиливать давление, в том числе путем укрепления наших санкций", - отметил французский лидер.

Он указал, что государства G7 "намерены продолжать борьбу" с так называемым российским теневым флотом.

Некоторое время назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ научилась минимизировать последствия незаконных рестрикций.