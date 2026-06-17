Страны Группы семи (G7) договорились усилить давление на Россию. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам саммита "семерки" в городе Эвиан-ле-Бен.
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Политика
Макрон заявил, что страны G7 договорились усилить давление на РФ
17 июня 2026 / 20:14
© Ludovic Marin, Pool Photo via AP/ТАСС
Страны Группы семи (G7) договорились усилить давление на Россию. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам саммита "семерки" в городе Эвиан-ле-Бен.
"Мы взяли на себя обязательство усиливать давление, в том числе путем укрепления наших санкций", - отметил французский лидер.
Он указал, что государства G7 "намерены продолжать борьбу" с так называемым российским теневым флотом.
Некоторое время назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ научилась минимизировать последствия незаконных рестрикций.
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