Путин: партнерство Россия - АСЕАН является стабилизирующим фактором

Стратегическое партнерство Россия - АСЕАН представляет собой стабилизирующий фактор в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин во время встречи с султаном Государства Бруней-Даруссалам Хассаналом Болкиахом.

Стратегическое партнерство Россия - АСЕАН представляет собой стабилизирующий фактор в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин во время встречи с султаном Государства Бруней-Даруссалам Хассаналом Болкиахом.

"Именно Россия с Брунеем стояли у истоков идеи формирования общерегиональной архитектуры безопасности. И сегодня стратегическое партнерство Россия - АСЕАН является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал российский лидер.

"В ходе саммита сможем детально обменяться мнениями о путях укрепления мира и безопасности в регионе в нынешних международных условиях", - отметил он.