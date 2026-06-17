Стратегическое партнерство Россия - АСЕАН представляет собой стабилизирующий фактор в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин во время встречи с султаном Государства Бруней-Даруссалам Хассаналом Болкиахом.
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Интеграция
Путин: партнерство Россия - АСЕАН является стабилизирующим фактором
17 июня 2026 / 20:30
© Раптли/ ТАСС
Стратегическое партнерство Россия - АСЕАН представляет собой стабилизирующий фактор в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин во время встречи с султаном Государства Бруней-Даруссалам Хассаналом Болкиахом.
"Именно Россия с Брунеем стояли у истоков идеи формирования общерегиональной архитектуры безопасности. И сегодня стратегическое партнерство Россия - АСЕАН является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал российский лидер.
"В ходе саммита сможем детально обменяться мнениями о путях укрепления мира и безопасности в регионе в нынешних международных условиях", - отметил он.
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