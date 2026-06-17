Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя утверждение министра обороны Украины Михаила Федорова о том, что "Крым станет островом скоро", поинтересовался, каким образом Киев намеревается это сделать.

"Да, он сказал. Но я не очень сильно понял, каким образом он планирует это сделать, поскольку он ссылался на беспилотники. На любой беспилотник есть "противоядие", мы сегодня над этим самым активным образом работаем. Он недавно в должности, ему освоиться надо", - отметил российский министр в комментарии журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.