Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 июня 2026 / 21:52
КОТИРОВКИ
USD
17/06
72.1388
EUR
17/06
83.7315
Новости часа
Путин поприветствовал участников саммита Россия - АСЕАН Песков: очевидно, что ВСУ намеренно били по автобусу с детьми
Москва
17 июня 2026 / 21:52
Котировки
USD
17/06
currency
72.1388
0.0000
EUR
17/06
currency
83.7315
0.0000
В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение
В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение
17 июня 2026 / 11:46
Политолог Светов: Ирану стоит быть более склонным к компромиссам с США
Политолог Светов: Ирану стоит быть более склонным к компромиссам с США
17 июня 2026 / 11:14
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
17 июня 2026 / 11:10
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Украина сегодня / Подрывная деятельность против России
Политика
Лавров поинтересовался, как Киев планирует "сделать Крым островом"
Лавров поинтересовался, как Киев планирует "сделать Крым островом" Лавров поинтересовался, как Киев планирует "сделать Крым островом"

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя утверждение министра обороны Украины Михаила Федорова о том, что "Крым станет островом скоро", поинтересовался, каким образом Киев намеревается это сделать.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя утверждение министра обороны Украины Михаила Федорова о том, что "Крым станет островом скоро", поинтересовался, каким образом Киев намеревается это сделать.

"Да, он сказал. Но я не очень сильно понял, каким образом он планирует это сделать, поскольку он ссылался на беспилотники. На любой беспилотник есть "противоядие", мы сегодня над этим самым активным образом работаем. Он недавно в должности, ему освоиться надо", - отметил российский министр в комментарии журналисту "Вестей" Павлу Зарубину. 

  • new_top
Также по теме:
17.06.2026 21:15
Песков: очевидно, что ВСУ намеренно били по автобусу с детьми
17.06.2026 18:43
Рютте: Зеленского не пустят на пленарное заседание саммита НАТО в Турции
17.06.2026 18:15
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 370 военных
17.06.2026 16:59
ВСУ нанесли удар по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области
17.06.2026 15:59
Politico: Трамп пообещал G7 уступки по Украине взамен на содействие с Ираном
17.06.2026 15:45
Российские силы ПВО нейтрализовали 566 дронов ВСУ
17.06.2026 13:44
Захарова: Зеленский пытался продемонстрировать, как управляет G7 "без привлечения санитаров"
16.06.2026 19:46
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 330 военных
16.06.2026 17:59
Российские средства ПВО нейтрализовали 491 беспилотник ВСУ
16.06.2026 16:31
Российские ВС ударили за сутки по объектам энергетики и транспорта, используемым ВСУ
В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение
В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение
Политолог Светов: Ирану стоит быть более склонным к компромиссам с США
Политолог Светов: Ирану стоит быть более склонным к компромиссам с США
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
21:39
Путин поприветствовал участников саммита Россия - АСЕАН
21:15
Песков: очевидно, что ВСУ намеренно били по автобусу с детьми
20:58
Трамп усомнился, что отказ от формата G8 с участием России был хорошей идеей
20:45
Лавров поинтересовался, как Киев планирует "сделать Крым островом"
20:30
Путин: партнерство Россия - АСЕАН является стабилизирующим фактором
20:14
Макрон заявил, что страны G7 договорились усилить давление на РФ
19:59
Ли Чжэ Мён призвал Трампа решить проблему Корейского полуострова
19:44
В Армении начались западные учения Eagle Partner 2026
19:32
Путин провел переговоры с лидером Филиппин в Казани
19:17
Число британцев, выступающих за отставку Стармера, достигло рекордных 57%
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО