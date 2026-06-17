Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя утверждение министра обороны Украины Михаила Федорова о том, что "Крым станет островом скоро", поинтересовался, каким образом Киев намеревается это сделать.
В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение
17 июня 2026 / 11:46
Политолог Светов: Ирану стоит быть более склонным к компромиссам с США
17 июня 2026 / 11:14
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
17 июня 2026 / 11:10
Политика
Лавров поинтересовался, как Киев планирует "сделать Крым островом"
17 июня 2026 / 20:45
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя утверждение министра обороны Украины Михаила Федорова о том, что "Крым станет островом скоро", поинтересовался, каким образом Киев намеревается это сделать.
"Да, он сказал. Но я не очень сильно понял, каким образом он планирует это сделать, поскольку он ссылался на беспилотники. На любой беспилотник есть "противоядие", мы сегодня над этим самым активным образом работаем. Он недавно в должности, ему освоиться надо", - отметил российский министр в комментарии журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.
Также по теме:
17.06.2026 21:15Песков: очевидно, что ВСУ намеренно били по автобусу с детьми
17.06.2026 15:45Российские силы ПВО нейтрализовали 566 дронов ВСУ
17.06.2026 13:44Захарова: Зеленский пытался продемонстрировать, как управляет G7 "без привлечения санитаров"
16.06.2026 17:59Российские средства ПВО нейтрализовали 491 беспилотник ВСУ
Актуально