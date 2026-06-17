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Трамп усомнился, что отказ от формата G8 с участием России был хорошей идеей
Трамп усомнился, что отказ от формата G8 с участием России был хорошей идеей Трамп усомнился, что отказ от формата G8 с участием России был хорошей идеей

Президент США Дональд Трамп усомнился в том, что отказ стран Запада от формата Группы восьми (G8) с участием России был хорошей идеей.

Президент США Дональд Трамп усомнился в том, что отказ стран Запада от формата Группы восьми (G8) с участием России был хорошей идеей.

"Было несколько отличных встреч во Франции. Раньше это была G8, а теперь - G7. Было ли это выгодным решением или нет, но теперь это G7", - отметил он в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях проходящего во Франции саммита "семерки".

Ранее американский лидер не раз подвергал критике сокращение формата этого неформального объединения до "семерки". В апреле он назвал это решение глупым и высказал мнение, что сохранение сотрудничества с РФ в рамках G8, вероятно, позволило бы избежать нынешних мировых проблем, включая кризис на Украине.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В 1975 году клуб провел первое заседание в составе "шестерки" из Великобритании, Западной Германии, Италии, США, Франции и Японии, а в следующем году в него пригласили Канаду. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал "большой восьмеркой".

В марте 2014 года в свете событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения приняли решение вернуться к формату "семерки". 

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Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
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21:39
Путин поприветствовал участников саммита Россия - АСЕАН
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