Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно атаковали автобус с белорусскими детьми в Брянской области - операторы беспилотников прекрасно видят, куда они бьют. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно атаковали автобус с белорусскими детьми в Брянской области - операторы беспилотников прекрасно видят, куда они бьют. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас даже до следствия очевидно, что это была целенаправленная атака. Операторы дронов прекрасно видят, куда они бьют. Это не было военным транспортным средством. Это был автобус, который перевозил мирное население, в этом конкретном случае детей. Еще одно преступление киевского режима", - подчеркнул представитель Кремля в комментарии RT.

Ранее в среду ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. Погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. По данным Минздрава Белоруссии, госпитализированы восемь пострадавших, среди них шесть детей. СК России возбудил уголовное дело о теракте.