Путин поприветствовал участников саммита Россия - АСЕАН

Президент России Владимир Путин на правах хозяина юбилейного саммита РФ - АСЕАН, приуроченного к 35-летию установления российско-асеановских отношений, лично встретил главу каждой прибывшей в Казань делегации. Некоторые прибыли вместе с супругами, сообщает ТАСС .

Президент России Владимир Путин на правах хозяина юбилейного саммита РФ - АСЕАН, приуроченного к 35-летию установления российско-асеановских отношений, лично встретил главу каждой прибывшей в Казань делегации. Некоторые прибыли вместе с супругами, сообщает ТАСС.

Церемония состоялась перед торжественным приемом от имени главы российского государства в фойе Татарского государственного Академического театра им. Галиасгара Камала.

На самом приеме Путин произнес тост за дальнейшее укрепление стратегического партнерства между Россией и АСЕАН, за процветание стран-участниц.

"Предлагаю тост за здоровье глав делегаций и всех присутствующих, за дальнейшее укрепление стратегического партнерства России и АСЕАН, за развитие и процветание наших стран, счастье и благополучие наших народов, за успех юбилейного саммита", - произнес российский лидер.

В Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.