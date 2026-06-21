Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен сообщил, что в ходе поездки в Европу попросил Папу Римского Льва XIV посетить КНДР.
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Политика
Ли Чжэ Мен попросил Папу Римского посетить КНДР
19 июня 2026 / 15:14
© Евгений Агошков/ ТАСС
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен сообщил, что в ходе поездки в Европу попросил Папу Римского Льва XIV посетить КНДР.
"Я попросил Папу Римского Льва XIV как можно раньше посетить Северную Корею, включая демилитаризованную зону, по случаю поездки в Республику Корея в 2027 году", - отметил Ли Чжэ Мен на брифинге.
В следующем году в Республике Корея пройдет католический фестиваль "Всемирный день молодежи".
На прошлой неделе кардинал Лазарус Ю Хын Сик заявил, что инициатива поездки в КНДР, как и приглашение, должны исходить от Пхеньяна.
Южнокорейский лидер встретился с понтификом 15 июня в Ватикане.
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