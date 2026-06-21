Ли Чжэ Мен попросил Папу Римского посетить КНДР

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен сообщил, что в ходе поездки в Европу попросил Папу Римского Льва XIV посетить КНДР.

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен сообщил, что в ходе поездки в Европу попросил Папу Римского Льва XIV посетить КНДР.

"Я попросил Папу Римского Льва XIV как можно раньше посетить Северную Корею, включая демилитаризованную зону, по случаю поездки в Республику Корея в 2027 году", - отметил Ли Чжэ Мен на брифинге.

В следующем году в Республике Корея пройдет католический фестиваль "Всемирный день молодежи".

На прошлой неделе кардинал Лазарус Ю Хын Сик заявил, что инициатива поездки в КНДР, как и приглашение, должны исходить от Пхеньяна.

Южнокорейский лидер встретился с понтификом 15 июня в Ватикане.