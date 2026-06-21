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Политика
Ли Чжэ Мен попросил Папу Римского посетить КНДР
Ли Чжэ Мен попросил Папу Римского посетить КНДР Ли Чжэ Мен попросил Папу Римского посетить КНДР

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен сообщил, что в ходе поездки в Европу попросил Папу Римского Льва XIV посетить КНДР.

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен сообщил, что в ходе поездки в Европу попросил Папу Римского Льва XIV посетить КНДР.

"Я попросил Папу Римского Льва XIV как можно раньше посетить Северную Корею, включая демилитаризованную зону, по случаю поездки в Республику Корея в 2027 году", - отметил Ли Чжэ Мен на брифинге.

В следующем году в Республике Корея пройдет католический фестиваль "Всемирный день молодежи".

На прошлой неделе кардинал Лазарус Ю Хын Сик заявил, что инициатива поездки в КНДР, как и приглашение, должны исходить от Пхеньяна.

Южнокорейский лидер встретился с понтификом 15 июня в Ватикане. 

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переговоры только
на историческую
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