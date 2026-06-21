Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 июня 2026 / 02:31
КОТИРОВКИ
USD
21/06
73.4390
EUR
21/06
84.1684
Новости часа
Мерц: Украина не может вступить в ЕС, пока "находится в состоянии войны" Трамп заявил, что он вынужден держать Нетаньяху "в здравом уме"
Москва
21 июня 2026 / 02:31
Котировки
USD
21/06
currency
73.4390
0.0000
EUR
21/06
currency
84.1684
0.0000
Мир на Ближнем Востоке во многом зависит от отношений Ирана и Израиля. Эксперт
Мир на Ближнем Востоке во многом зависит от отношений Ирана и Израиля. Эксперт
19 июня 2026 / 09:31
Политолог Войко: ЕС и США имеют разные взгляды на украинский конфликт
Политолог Войко: ЕС и США имеют разные взгляды на украинский конфликт
19 июня 2026 / 08:10
Эксперт Брутер: Запад заинтересован в войне на Украине
Эксперт Брутер: Запад заинтересован в войне на Украине
19 июня 2026 / 08:02
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / США: после империи / Иранский кризис
Экономика
WSJ: Пентагону необходимо $80 млрд для покрытия расходов на конфликт с Ираном
WSJ: Пентагону необходимо $80 млрд для покрытия расходов на конфликт с Ираном WSJ: Пентагону необходимо $80 млрд для покрытия расходов на конфликт с Ираном

Военное министерство США уведомило членов Конгресса, что ему необходимо $80 млрд дополнительного финансирования в связи с военной операцией против Ирана и другими расходами. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Военное министерство США уведомило членов Конгресса, что ему необходимо $80 млрд дополнительного финансирования в связи с военной операцией против Ирана и другими расходами. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечается, ранее на этой неделе первый заместитель военного министра США Стивен Файнберг провел телефонные разговоры с американскими законодателями и проинформировал их о нуждах Пентагона. По данным издания, руководство военного ведомства акцентировало внимание, что у Пентагона могут закончиться средства нынешним летом, если Конгресс не утвердит дополнительное финансирование. Американские военные могут оказаться вынуждены сократить ряд программ, в том числе учения, указывается в материале.

Некоторое время назад в ходе онлайн-встречи с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), старший демократ в комитете по делам вооруженных сил американского Сената Джек Рид (от штата Род-Айленд) заявил, что, как полагают в Конгрессе, администрация США запросит в текущем году в связи с операцией в Иране дополнительное финансирование на военные нужды в размере $100-200 млрд. 

  • new_top
Также по теме:
19.06.2026 20:59
Трамп заявил, что он вынужден держать Нетаньяху "в здравом уме"
19.06.2026 19:43
Визит главы МИД Италии в США отменен из-за слов Трампа в адрес Мелони
19.06.2026 18:59
Макрон: на саммите G7 удалось добиться изменения позиции Трампа по Украине
19.06.2026 14:45
Переговоры США и Ирана в Бюргенштоке 19 июня отменены
19.06.2026 10:41
Трамп полагает, что для Ирана подписание меморандума с США стало капитуляцией
18.06.2026 20:14
Al Arabiya: переговоры Тегерана и Вашингтона в Швейцарии будут прямыми
18.06.2026 18:59
Вэнс заявил, что США сняли блокаду морских портов Ирана
18.06.2026 18:15
Хегсет заявил, что военные расходы США в 2027 году составят $1,5 трлн
18.06.2026 13:59
Трамп подтвердил подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном
18.06.2026 12:15
Axios: меморандум США и Ирана подписан в электронном виде
Мир на Ближнем Востоке во многом зависит от отношений Ирана и Израиля. Эксперт
Мир на Ближнем Востоке во многом зависит от отношений Ирана и Израиля. Эксперт
Политолог Войко: ЕС и США имеют разные взгляды на украинский конфликт
Политолог Войко: ЕС и США имеют разные взгляды на украинский конфликт
Эксперт Брутер: Запад заинтересован в войне на Украине
Эксперт Брутер: Запад заинтересован в войне на Украине
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
21:17
Мерц: Украина не может вступить в ЕС, пока "находится в состоянии войны"
20:59
Трамп заявил, что он вынужден держать Нетаньяху "в здравом уме"
20:46
МО РФ: освобожденная Юрковка расположена в 10 км от Славянска и Краматорска
20:28
Зеленский выступил с очередными угрозами в адрес Белоруссии
20:15
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 73%
19:59
Кошта: Евросоюз не считает, что пришел момент для переговоров с Россией
19:43
Визит главы МИД Италии в США отменен из-за слов Трампа в адрес Мелони
19:30
Банк России не наблюдает рисков переохлаждения экономики
19:17
Фицо заявил, что Словакия заплатит €4 млн за отказ принимать мигрантов
18:59
Макрон: на саммите G7 удалось добиться изменения позиции Трампа по Украине
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО