WSJ: Пентагону необходимо $80 млрд для покрытия расходов на конфликт с Ираном

Военное министерство США уведомило членов Конгресса, что ему необходимо $80 млрд дополнительного финансирования в связи с военной операцией против Ирана и другими расходами. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Военное министерство США уведомило членов Конгресса, что ему необходимо $80 млрд дополнительного финансирования в связи с военной операцией против Ирана и другими расходами. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечается, ранее на этой неделе первый заместитель военного министра США Стивен Файнберг провел телефонные разговоры с американскими законодателями и проинформировал их о нуждах Пентагона. По данным издания, руководство военного ведомства акцентировало внимание, что у Пентагона могут закончиться средства нынешним летом, если Конгресс не утвердит дополнительное финансирование. Американские военные могут оказаться вынуждены сократить ряд программ, в том числе учения, указывается в материале.

Некоторое время назад в ходе онлайн-встречи с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), старший демократ в комитете по делам вооруженных сил американского Сената Джек Рид (от штата Род-Айленд) заявил, что, как полагают в Конгрессе, администрация США запросит в текущем году в связи с операцией в Иране дополнительное финансирование на военные нужды в размере $100-200 млрд.