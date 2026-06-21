Российские войска в период с 13 по 19 июня нанесли массированный и шесть групповых ударов за неделю в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС за неделю нанесли массированный и шесть групповых ответных ударов
19 июня 2026 / 15:45
© Александр Река/ ТАСС
Российские войска в период с 13 по 19 июня нанесли массированный и шесть групповых ударов за неделю в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что ВС РФ применили высокоточное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты.
Поражены используемые ВСУ объекты ОПК, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, военные аэродромы, склады, ТЦК, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, указали в российском оборонном ведомстве.
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