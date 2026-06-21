Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 июня 2026 / 02:32
КОТИРОВКИ
USD
21/06
73.4390
EUR
21/06
84.1684
Новости часа
Мерц: Украина не может вступить в ЕС, пока "находится в состоянии войны" Трамп заявил, что он вынужден держать Нетаньяху "в здравом уме"
Москва
21 июня 2026 / 02:32
Котировки
USD
21/06
currency
73.4390
0.0000
EUR
21/06
currency
84.1684
0.0000
Мир на Ближнем Востоке во многом зависит от отношений Ирана и Израиля. Эксперт
Мир на Ближнем Востоке во многом зависит от отношений Ирана и Израиля. Эксперт
19 июня 2026 / 09:31
Политолог Войко: ЕС и США имеют разные взгляды на украинский конфликт
Политолог Войко: ЕС и США имеют разные взгляды на украинский конфликт
19 июня 2026 / 08:10
Эксперт Брутер: Запад заинтересован в войне на Украине
Эксперт Брутер: Запад заинтересован в войне на Украине
19 июня 2026 / 08:02
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Общество / Союз России и Белоруссии / Сексуальные меньшинства
Общество
В Белоруссии штраф за пропаганду гомосексуализма составит $3 тыс.
В Белоруссии штраф за пропаганду гомосексуализма составит $3 тыс. В Белоруссии штраф за пропаганду гомосексуализма составит $3 тыс.

В Белоруссии максимальный штраф за пропаганду гомосексуализма, чайлдфри или педофилии составит 9 тыс. белорусских рублей (более $3,2 тыс.). Об этом со ссылкой на вступивший в силу закон сообщает ТАСС.

В Белоруссии максимальный штраф за пропаганду гомосексуализма, чайлдфри или педофилии составит 9 тыс. белорусских рублей (более $3,2 тыс.). Об этом со ссылкой на вступивший в силу закон сообщает ТАСС.

Так, распространение в любой форме информации в целях формирования у граждан представлений о привлекательности гомосексуальных отношений, смены пола, бездетности или о признании педофилии допустимой влечет штраф в размере до 20 базовых величин для физических лиц, для индивидуального предпринимателя - до 100 базовых величин, для юридического лица - до 150 базовых величин, или от 900 до 6,75 тыс. белорусских рублей (от $300 до $2,4 тыс.)

Вместе с тем, если с пропагандой был ознакомлен несовершеннолетний, то максимальный размер штрафа для юрлиц составит 200 базовых величин, или 9 тыс. белорусских рублей (более $3,2 тыс.) Кроме того, предусмотрено наказание в виде общественных работ и административного ареста.

В пятницу, 19 июня, в Белоруссии вступил в силу закон, который вводит административную ответственность за пропаганду гомосексуализма и добровольного отказа от рождения детей. Документ также устанавливает ответственность за совершение запрещенных сделок и операций с цифровыми знаками - токенами, невыполнение требований по регулированию распространения и численности инвазивных растений. 

  • new_top
Также по теме:
19.06.2026 20:28
Зеленский выступил с очередными угрозами в адрес Белоруссии
18.06.2026 14:28
Лукашенко считает провокацией атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области
16.06.2026 10:39
Лукашенко считает, что дни Украины будут сочтены после поражения в Донбассе
15.06.2026 18:31
Путин отметил, что Лукашенко поддерживает проект ВСМ Москва - Минск
15.06.2026 15:15
Лукашенко планирует обсудить с Путиным проблемные вопросы
12.06.2026 19:58
Лукашенко полагает, что конфликты на Украине и с Ираном закончатся в 2026 году
11.06.2026 17:58
Лукашенко заявил, что никогда не участвовал в охоте
08.06.2026 18:59
Лукашенко: Китай может рассчитывать на Белоруссию как на самого надежного друга
05.06.2026 14:46
Протасевич: сторонница Тихановской работала на КГБ, полагая, что контактирует с СБУ
04.06.2026 13:16
СБ РФ: учения ядерных сил России и Белоруссии призваны отрезвить "горячих прибалтийских тигров"
Мир на Ближнем Востоке во многом зависит от отношений Ирана и Израиля. Эксперт
Мир на Ближнем Востоке во многом зависит от отношений Ирана и Израиля. Эксперт
Политолог Войко: ЕС и США имеют разные взгляды на украинский конфликт
Политолог Войко: ЕС и США имеют разные взгляды на украинский конфликт
Эксперт Брутер: Запад заинтересован в войне на Украине
Эксперт Брутер: Запад заинтересован в войне на Украине
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
21:17
Мерц: Украина не может вступить в ЕС, пока "находится в состоянии войны"
20:59
Трамп заявил, что он вынужден держать Нетаньяху "в здравом уме"
20:46
МО РФ: освобожденная Юрковка расположена в 10 км от Славянска и Краматорска
20:28
Зеленский выступил с очередными угрозами в адрес Белоруссии
20:15
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 73%
19:59
Кошта: Евросоюз не считает, что пришел момент для переговоров с Россией
19:43
Визит главы МИД Италии в США отменен из-за слов Трампа в адрес Мелони
19:30
Банк России не наблюдает рисков переохлаждения экономики
19:17
Фицо заявил, что Словакия заплатит €4 млн за отказ принимать мигрантов
18:59
Макрон: на саммите G7 удалось добиться изменения позиции Трампа по Украине
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО