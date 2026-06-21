В Белоруссии штраф за пропаганду гомосексуализма составит $3 тыс.

В Белоруссии максимальный штраф за пропаганду гомосексуализма, чайлдфри или педофилии составит 9 тыс. белорусских рублей (более $3,2 тыс.). Об этом со ссылкой на вступивший в силу закон сообщает ТАСС .

В Белоруссии максимальный штраф за пропаганду гомосексуализма, чайлдфри или педофилии составит 9 тыс. белорусских рублей (более $3,2 тыс.). Об этом со ссылкой на вступивший в силу закон сообщает ТАСС.

Так, распространение в любой форме информации в целях формирования у граждан представлений о привлекательности гомосексуальных отношений, смены пола, бездетности или о признании педофилии допустимой влечет штраф в размере до 20 базовых величин для физических лиц, для индивидуального предпринимателя - до 100 базовых величин, для юридического лица - до 150 базовых величин, или от 900 до 6,75 тыс. белорусских рублей (от $300 до $2,4 тыс.)

Вместе с тем, если с пропагандой был ознакомлен несовершеннолетний, то максимальный размер штрафа для юрлиц составит 200 базовых величин, или 9 тыс. белорусских рублей (более $3,2 тыс.) Кроме того, предусмотрено наказание в виде общественных работ и административного ареста.

В пятницу, 19 июня, в Белоруссии вступил в силу закон, который вводит административную ответственность за пропаганду гомосексуализма и добровольного отказа от рождения детей. Документ также устанавливает ответственность за совершение запрещенных сделок и операций с цифровыми знаками - токенами, невыполнение требований по регулированию распространения и численности инвазивных растений.