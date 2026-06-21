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Президент провел совещание с Совбезом РФ
Президент провел совещание с Совбезом РФ Президент провел совещание с Совбезом РФ

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза заслушал доклад главы МИД РФ Сергея Лаврова по одному из направлений российской внешней политики.

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза заслушал доклад главы МИД РФ Сергея Лаврова по одному из направлений российской внешней политики.

"У нас сегодня доклад министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по одному из направлений нашей внешней политики", - указал глава государства. 

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
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