Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза заслушал доклад главы МИД РФ Сергея Лаврова по одному из направлений российской внешней политики.
Мир на Ближнем Востоке во многом зависит от отношений Ирана и Израиля. Эксперт
19 июня 2026 / 09:31
Политолог Войко: ЕС и США имеют разные взгляды на украинский конфликт
19 июня 2026 / 08:10
Эксперт Брутер: Запад заинтересован в войне на Украине
19 июня 2026 / 08:02
Политика
Президент провел совещание с Совбезом РФ
19 июня 2026 / 16:15
© Kremlin.ru/ТАСС
Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза заслушал доклад главы МИД РФ Сергея Лаврова по одному из направлений российской внешней политики.
"У нас сегодня доклад министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по одному из направлений нашей внешней политики", - указал глава государства.
Также по теме:
19.06.2026 17:58В "Единой России" намерены отстаивать права самозанятых
19.06.2026 14:59В Госдуме предложили криминализовать домашнее насилие
19.06.2026 13:14ФОМ: о доверии Путину заявили 74% опрошенных россиян
19.06.2026 12:15Ушаков: Россия уже давно совершила разворот в сторону Азии
19.06.2026 11:40В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на свадьбы
18.06.2026 17:59Матвиенко: число студенческих семей в России за год удвоилось
Актуально