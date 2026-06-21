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В Анапе разрешение на открытие получили 58 пляжей
В Анапе разрешение на открытие получили 58 пляжей В Анапе разрешение на открытие получили 58 пляжей

Разрешение на открытие пляжного сезона получили 58 пляжей Анапы, еще 10 проходят экспертизу. Соответствующее сообщение размещено в канале правительства РФ в "Максе".

Разрешение на открытие пляжного сезона получили 58 пляжей Анапы, еще 10 проходят экспертизу. Соответствующее сообщение размещено в канале правительства РФ в "Максе".

"К настоящему времени получили все разрешительные документы 58 пляжей. Еще 10 проходят экспертизу", - говорится в сообщении.

Работы по нейтрализации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжаются. Проводится отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы. Роспотребнадзор держит на контроле проводимые работы, сказано в сообщении.

Вместе с тем ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не выявлено.

"С начала работ очищено свыше 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации порядка 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунта", - говорится в сообщении.

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
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