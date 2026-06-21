UOL: Украина попросила президента Бразилии о посредничестве на переговорах с Россией

Украинские власти надеются, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сможет выступить в качестве посредника на переговорах с Россией. Об этом со ссылкой на источники в бразильском правительстве информировал местный портал UOL .

Украинские власти надеются, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сможет выступить в качестве посредника на переговорах с Россией. Об этом со ссылкой на источники в бразильском правительстве информировал местный портал UOL.

Сообщается, что Владимир Зеленский запросил встречу с бразильским президентом на полях прошедшего саммита Группы семи во Франции и более 40 минут пытался донести позицию Киева до Лулы да Силвы.

В бразильском правительстве полагают, позиция украинских властей связана с тем, что лидер Бразилии, в отличие от европейских политиков, поддерживает доверительные контакты с президентом России Владимиром Путиным.

Портал отмечает, что пока каких-либо контактов двух президентов не планируется, однако лидеры России и Бразилии могут провести двусторонние переговоры в ходе предстоящего саммита БРИКС в Индии, который пройдет в сентябре.