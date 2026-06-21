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Греф предрек наступление эпохи "агентной экономики"
Греф предрек наступление эпохи "агентной экономики" Греф предрек наступление эпохи "агентной экономики"

Глава Сбербанка Герман Греф полагает, что мир находится на пороге "агентной экономики", когда задачи, доступные ранее только человеку, будет выполнять искусственный интеллект (ИИ).

Глава Сбербанка Герман Греф полагает, что мир находится на пороге "агентной экономики", когда задачи, доступные ранее только человеку, будет выполнять искусственный интеллект (ИИ).

"Мы на пороге так называемой агентной экономики, когда агенты начинают автономно решать те задачи, которые были характерны до этого только для людей", - отметил он, выступая на форуме "Сберуниверситета".

Греф также обратил внимание, что ИИ развивается гораздо более стремительными темпами, чем ожидалось ранее. "Технология генеративного искусственного интеллекта появилась в виде чат-ботов 3,5 года назад. И если посмотреть на это, какого прогресса достигла технология за этот короткий период, просто кажется, что мы за это время прожили по меньшей мере десяток или полтора десятка лет", - указал он.

Вместе с тем глава Сбера подчеркнул, что видит тенденцию к развитию такого инструмента, как "ИИ + человек". "Сегодня рабочая сила является совершенно другим понятием, нежели это было раньше. ИИ-агенты могут выполнять достаточно сложные когнитивные задачи, даже которые они могут делать без контроля человека", - пояснил он. 

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переговоры только
на историческую
перспективу
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