Песков назвал самую большую ошибку Европы

Европейский союз по глупости или некомпетентности заблуждается, пытаясь говорить с Россией с позиции силы. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Европейский союз по глупости или некомпетентности заблуждается, пытаясь говорить с Россией с позиции силы. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У европейцев есть очень большое заблуждение, они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиций силы и исходя из слабости России. Это самая большая ошибка, проистекает ли она из некомпетентности европейцев, из их дезинформированности или их глупости - точно мы не знаем, но это факт", - указал он.

По словам представителя Кремля, попытки ЕС говорить с РФ с позиции силы ни к чему не приведут.

"Они думают, что с Россией нужно разговаривать с позиции силы. Такие разговоры ни к чему не приведут", - отметил он, отвечая на вопрос о возможности переговоров с европейцами.