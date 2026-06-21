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В России с начала лета на водоемах погибли 285 человек, включая 60 детей
В России с начала лета на водоемах погибли 285 человек, включая 60 детей В России с начала лета на водоемах погибли 285 человек, включая 60 детей

На водоемах в России с начала лета текущего года погибли более 280 человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает ТАСС.

На водоемах в России с начала лета текущего года погибли более 280 человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает ТАСС.

"С начала июня 2026 года на водоемах страны зафиксировано свыше 360 происшествий, в результате которых погибли 285 человек, включая 60 детей", - сказано в заявлении.

Так, к примеру, с 1 июня в Алтайском крае на воде погибли восемь человек, из них пять - дети. В Курской области с начала лета зарегистрировано четыре происшествия на воде, в результате которых погибли четыре человека, в том числе один ребенок. 

В пресс-службе обратили внимание, что сотрудники ведомства усиливают контроль за соблюдением правил безопасности на воде. Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам во взаимодействии с представителями органов власти проводят профилактические мероприятия.

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переговоры только
на историческую
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