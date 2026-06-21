Стармер отказался добровольно оставить пост премьера Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не покинет свой пост добровольно после того, как мэр графства Большой Манчестер Энди Бернэм одержал победу на довыборах в Палату общин британского парламента.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не покинет свой пост добровольно после того, как мэр графства Большой Манчестер Энди Бернэм одержал победу на довыборах в Палату общин британского парламента.

"Если будет борьба за пост лидера правящей Лейбористской партии, то я буду в ней участвовать. Я выставлю свою кандидатуру. Я не раз заявлял о том, что не намерен отказываться от этого", - отметил он при общении с журналистами.

В четверг состоялись довыборы в Палату общин в избирательном округе Мейкерфилд на севере Англии. На них победил Бернэм. Считается, что теперь он может бросить вызов лидерству Стармера, который лишился поддержки левого фланга Лейбористской партии.

Для запуска процедуры смены лидера лейбористов Бернэму понадобится заручиться поддержкой 20% членов фракции (81 парламентарий на текущий момент). После этого члены партии голосуют за предпочтительного кандидата. В случае победы во внутрипартийной борьбе Бернэм автоматически станет премьером, поскольку лейбористы сейчас находятся у власти. К настоящему времени порядка 100 депутатов Палаты общин от Лейбористской партии публично призвали к уходу Стармера.

Политический кризис разразился в Великобритании после выборов в органы местного самоуправления, которые прошли 7 мая. По их итогам Лейбористская партия впервые утратила контроль над парламентом Уэльса. В различные законодательные органы Англии лейбористы провели на 1,4 тыс. меньше своих представителей, чем у них было ранее.