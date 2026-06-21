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В "Единой России" намерены отстаивать права самозанятых
В "Единой России" намерены отстаивать права самозанятых В "Единой России" намерены отстаивать права самозанятых

"Единая Россия" считает необходимым сохранить действующие условия работы самозанятых по меньшей мере до конца 2028 года. Об этом заявил председатель общественного совета партийного проекта "Предпринимательство", президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

"Единая Россия" считает необходимым сохранить действующие условия работы самозанятых по меньшей мере до конца 2028 года. Об этом заявил председатель общественного совета партийного проекта "Предпринимательство", президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

Он отметил, что партия планирует добиваться соблюдения гарантий, которые были предусмотрены при запуске специального налогового режима для самозанятых. "Важно обеспечить гарантированную законом неизменность условий работы самозанятых до конца 2028 года, поскольку это было обещано и отражено в федеральном законе. Люди поверили государству, легализовали свою деятельность, стали платить налоги", - указал Калинин.

По его словам, "Единая Россия" также инициировала изменения в Трудовой кодекс РФ, направленные на более четкое разграничение трудовых и гражданско-правовых отношений. в настоящее время эти предложения обсуждаются с отраслевыми объединениями и профсоюзами.

Парламентарий подчеркнул, что партия считает необходимым разбираться с каждым случаем нарушения прав самозанятых. Он уточнил, что по итогам 2025 года самозанятые перечислили в бюджет 137 млрд рублей налога на профессиональный доход.

"Единая Россия" и "Опора России" будут держать этот вопрос на контроле и добиваться создания понятных всем правил и норм, которые защищают права самозанятых и создают условия для развития добросовестного, социально ответственного бизнеса", - заключил Калинин. 

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