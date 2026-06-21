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Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 3 909 дронов ВСУ
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 3 909 дронов ВСУ Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 3 909 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение недели нейтрализовали 8 крылатых ракет "Фламинго", 89 управляемых авиабомб и 3 909 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение недели нейтрализовали 8 крылатых ракет "Фламинго", 89 управляемых авиабомб и 3 909 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 89 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 8 крылатых ракет наземного базирования "Фламинго" и 3 909 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 165 087 беспилотников, 662 зенитных ракетных комплекса, 29 833 танка и других боевых бронемашины, 1 740 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 410 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 436 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
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