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Трамп утверждает, что Мелони умоляла его о совместном фото на саммите G7
Трамп утверждает, что Мелони умоляла его о совместном фото на саммите G7 Трамп утверждает, что Мелони умоляла его о совместном фото на саммите G7

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением о том, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони на полях саммита Группы семи (G7) во Франции "умоляла его с ней фотографироваться".

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением о том, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони на полях саммита Группы семи (G7) во Франции "умоляла его с ней фотографироваться".

"Вероятно, она рада, что я с ней поговорил! Я не был обязан с ней разговаривать. Она умоляла меня сфотографироваться с ней! Она так сильно хотела со мной сфотографироваться. Я мог бы этого и не делать, но мне стало ее жаль", - сказал американский лидер в ходе общения по телефону с журналистом итальянского телевидения La7. 

Некоторое время назад Трамп обвинял Мелони, как и всех европейских лидеров, в нежелании помочь "с Ираном и Ормузским проливом". Напряженность еще больше усилилась, когда глава итальянского правительства публично вступилась за Папу Римского Льва XIV, назвав неприемлемыми высказывания президента США о нем.

Ранее Мелони избегала критики нынешнего главы Белого дома, которого предлагала удостоить Нобелевской премии мира. В ЕС итальянский премьер считалась одним из наиболее близких к американскому президенту европейским лидером, за что подвергалась критике.

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