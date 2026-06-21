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Набиуллина подтвердила, что она была на больничном с простудой
Набиуллина подтвердила, что она была на больничном с простудой Набиуллина подтвердила, что она была на больничном с простудой

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что у нее действительно была простуда и она потеряла голос.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что у нее действительно была простуда и она потеряла голос.

"Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, - это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье", - отметила она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Ранее Набиуллина из-за больничного не участвовала в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), а также не присутствовала на конференции "Российский фондовый рынок", организованной НАУФОР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что больничный главы ЦБ не должен превращаться в мотив для построения "теорий заговора".

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
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