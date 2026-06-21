Макрон: на саммите G7 удалось добиться изменения позиции Трампа по Украине

Участникам саммита Группы семи (G7), который принимала Франция с 15 по 17 июня, удалось добиться изменения позиции президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине. С таким утверждением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 2.

Участникам саммита Группы семи (G7), который принимала Франция с 15 по 17 июня, удалось добиться изменения позиции президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине. С таким утверждением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 2.

"Качество обсуждения, состоявшегося между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, а также - впервые с момента его избрания - сближение позиций и консенсус, достигнутый между европейскими странами, Канадой, Японией и США, являются значимыми достижениями недавних дней", - указал французский лидер.

Он считает, что на встрече лидеров стран G7 удалось добиться "настоящего изменения" в вопросе отношения Соединенных Штатов к украинскому конфликту. В связи с этим Макрон выразил уверенность в том, что президент США якобы больше не считает, что Украина проигрывает в конфликте. "И я увидел, что президент Трамп и его госсекретарь Марко Рубио совершенно ясно обозначили, в каких вопросах они готовы двигаться вперед и каковы условия будущей дискуссии об урегулировании конфликта", - отметил он.

Трамп после завершения двусторонней встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита "семерки" заявил журналистам, что его администрация рассмотрит запрос Киева на предоставление ему разрешения на производство ракет для американских ЗРК Patriot. При этом он не стал уточнять, кого именно - Москву или Киев - считает ответственным за продолжение вооруженного конфликта на Украине.

Вместе с тем американский лидер высказал мнение, что дела у Киева на поле боя в настоящее время идут неплохо, при этом признал, что Россия - это большая страна и "намного больше в военном плане".