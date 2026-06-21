Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна в 2026 году заплатит порядка €4 млн за отказ принимать мигрантов в рамках миграционного пакта Европейского союза.
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Политика
Фицо заявил, что Словакия заплатит €4 млн за отказ принимать мигрантов
19 июня 2026 / 19:17
© AP Photo/ Jose Luis Magana/ТАСС
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна в 2026 году заплатит порядка €4 млн за отказ принимать мигрантов в рамках миграционного пакта Европейского союза.
"Словацкое правительство не считает этот миграционный пакт хорошим делом. Несмотря на наше сопротивление, к сожалению, он вступил в силу. Словакия, согласно механизму солидарности ЕС, в текущем году сделает взнос в размере примерно €4 млн за отказ принимать мигрантов", - указал он.
"Лучше мы сделаем этот взнос, чем примем каких-то мигрантов, а это было бы почти 200 человек в 2026 году", - подчеркнул премьер.
В соответствии с миграционным пактом ЕС, страны сообщества за отказ принимать мигрантов должны заплатить €20 тыс. за каждого.
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