Банк России не наблюдает рисков переохлаждения экономики

Банк России не видит рисков переохлаждения экономики. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Банк России не видит рисков переохлаждения экономики. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Согласно оперативным данным, в целом деловая активность по стране в мае тоже растет. Мы наблюдаем ускорение потребительской активности. Рисков переохлаждения экономики мы не видим", - указала она.

Главных маркеров переохлаждения экономики сейчас нет, отметила Набиуллина. "Это уход инфляции сильно ниже цели, это рост безработицы и падение реальных доходов населения. Ни одного из этих маркеров нет", - подчеркнула она.

Оградить экономику от этой ситуации помогает взвешенная денежно-кредитная политика, добавила глава регулятора.