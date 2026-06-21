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Экономика
Банк России не наблюдает рисков переохлаждения экономики
Банк России не наблюдает рисков переохлаждения экономики Банк России не наблюдает рисков переохлаждения экономики

Банк России не видит рисков переохлаждения экономики. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Банк России не видит рисков переохлаждения экономики. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Согласно оперативным данным, в целом деловая активность по стране в мае тоже растет. Мы наблюдаем ускорение потребительской активности. Рисков переохлаждения экономики мы не видим", - указала она.

Главных маркеров переохлаждения экономики сейчас нет, отметила Набиуллина. "Это уход инфляции сильно ниже цели, это рост безработицы и падение реальных доходов населения. Ни одного из этих маркеров нет", - подчеркнула она.

Оградить экономику от этой ситуации помогает взвешенная денежно-кредитная политика, добавила глава регулятора. 

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на историческую
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