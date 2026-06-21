Банк России не видит рисков переохлаждения экономики. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
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Экономика
Банк России не наблюдает рисков переохлаждения экономики
19 июня 2026 / 19:30
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Банк России не видит рисков переохлаждения экономики. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Согласно оперативным данным, в целом деловая активность по стране в мае тоже растет. Мы наблюдаем ускорение потребительской активности. Рисков переохлаждения экономики мы не видим", - указала она.
Главных маркеров переохлаждения экономики сейчас нет, отметила Набиуллина. "Это уход инфляции сильно ниже цели, это рост безработицы и падение реальных доходов населения. Ни одного из этих маркеров нет", - подчеркнула она.
Оградить экономику от этой ситуации помогает взвешенная денежно-кредитная политика, добавила глава регулятора.
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