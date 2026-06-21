Визит главы МИД Италии в США отменен из-за слов Трампа в адрес Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что слова президента США Дональда Трампа являются "полностью выдуманными". Со своей стороны, глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни отменил свой визит в США.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что слова президента США Дональда Трампа являются "полностью выдуманными". Со своей стороны, глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни отменил свой визит в США.

Ранее в интервью итальянскому телеканалу La7 Трамп выступил с утверждением о том, что Мелони "умоляла сфотографироваться с ней" на полях саммита Группы семи во Франции. "Я мог бы этого и не делать, но мне стало ее жаль", - отметил он.

"Серьезные и оскорбительные высказывания президента США в адрес премьер-министра Джорджи Мелони являются оскорблением для всей Италии. В связи с этим я принял решение отменить свой визит в США, запланированный на 21 и 22 июня", - указал Таяни в соцсети Х.

"Некоторые вещи требуют немедленной реакции. Заявления Дональда Трампа полностью выдуманы. Я потрясена, не знаю, почему президент США ведет себя подобным образом в отношении своих союзников. Подобное происходит не впервые; прискорбно, что он не проявляет такой же решимости в борьбе с врагами Запада. Ни я, ни Италия никогда ни о чем не умоляем", - заявила Мелони в видеообращении в Х.