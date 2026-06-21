Момент для переговоров Евросоюза с Россией не пришел, но сообществу нужны прямые контакты с Москвой. Соответствующую точку зрения изложил глава Европейского совета Антониу Кошта в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС, на котором некоторые лидеры стран объединения подвергли его критике за попытку установить каналы связи с РФ.
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Политика
Кошта: Евросоюз не считает, что пришел момент для переговоров с Россией
19 июня 2026 / 19:59
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert/ТАСС
Момент для переговоров Евросоюза с Россией не пришел, но сообществу нужны прямые контакты с Москвой. Соответствующую точку зрения изложил глава Европейского совета Антониу Кошта в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС, на котором некоторые лидеры стран объединения подвергли его критике за попытку установить каналы связи с РФ.
"К сожалению, момент для переговоров с Россией еще не пришел. Но мы должны установить немедленно прямой дипломатический канал с Россией, так как мы должны слушать их, говорить с ними. Все лидеры заявляют, что ЕС должен сидеть за будущем столом переговоров, значит, мы должны начинать говорить", - отметил он.
Кошта также подчеркнул, что "только институты ЕС могут представлять интересы сообщества".
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