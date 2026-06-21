ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 73%

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 73,3%. Опрос проводился в период с 8 по 14 июня среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 73,3%. Опрос проводился в период с 8 по 14 июня среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 73,3% опрошенных, уровень одобрения деятельности главы государства составляет 67,7%", - следует из материалов исследования.

Отмечается, что деятельность правительства РФ одобряют 44% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 46% участников опроса. О доверии Мишустину заявили 56% сограждан.

Вместе с тем председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,2%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 27,1%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 18,5%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,6%.

Кроме того, уровень поддержки "Единой России" составил 35,5%, КПРФ - 10,9%, ЛДПР - 9,4%, "Справедливой России" - 5,8%, "Новых людей" - 9,8%.