Зеленский выступил с очередными угрозами в адрес Белоруссии

Владимир Зеленский выступил с новыми угрозами в адрес Белоруссии, заявив, что может отдать приказ ударить по технике, которая, по его словам, расположена на белорусской территории вдоль границы с Украиной, если в течение недельного срока ее оттуда не уберут.

Владимир Зеленский выступил с новыми угрозами в адрес Белоруссии, заявив, что может отдать приказ ударить по технике, которая, по его словам, расположена на белорусской территории вдоль границы с Украиной, если в течение недельного срока ее оттуда не уберут.

По его словам, там расположены "ретрансляторы на вышках". "Президент Белоруссии Александр Лукашенко может это снять? Пусть выведет эту технику. Я думаю, ему будет достаточно недели. Если он этого не сделает, сделаем мы", - сказал Зеленский, передает УНИАН.

Ранее Лукашенко заявил, что ситуация на границе с Украиной "пылает как никогда", и поручил усиленно защищать этот регион. Зеленский же три дня назад угрожал разместить на украинско-белорусской границе новые формирования беспилотников.

В последнее время он систематически делает провокационные заявления в адрес Белоруссии. И в Минске, и в Москве отмечали, что Киев активно пытается втянуть власти республики в конфликт.