Освобождение населенного пункта Юрковка в Донецкой Народной Республике (ДНР) дает штурмовым подразделениям возможность развить успех на славянском направлении. Село расположено на удалении около 10 км от городов Славянск и Краматорск, со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
МО РФ: освобожденная Юрковка расположена в 10 км от Славянска и Краматорска
19 июня 2026 / 20:46
© Александр Полегенько/ ТАСС
Освобождение населенного пункта Юрковка в Донецкой Народной Республике (ДНР) дает штурмовым подразделениям возможность развить успех на славянском направлении. Село расположено на удалении около 10 км от городов Славянск и Краматорск, со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Ранее в пятницу российское оборонное ведомство информировало об освобождении Юрковки в результате решительных действий военнослужащих Южной группировки войск.
"Населенный пункт Юрковка находится на удалении порядка 10 километров от двух крупнейших городов ДНР - Славянска и Краматорска, что открывает штурмовым подразделениям Южной группировки войск возможности по развитию успеха на славянском направлении специальной военной операции", - указали в МО РФ.
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