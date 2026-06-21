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МО РФ: освобожденная Юрковка расположена в 10 км от Славянска и Краматорска
МО РФ: освобожденная Юрковка расположена в 10 км от Славянска и Краматорска МО РФ: освобожденная Юрковка расположена в 10 км от Славянска и Краматорска

Освобождение населенного пункта Юрковка в Донецкой Народной Республике (ДНР) дает штурмовым подразделениям возможность развить успех на славянском направлении. Село расположено на удалении около 10 км от городов Славянск и Краматорск, со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Освобождение населенного пункта Юрковка в Донецкой Народной Республике (ДНР) дает штурмовым подразделениям возможность развить успех на славянском направлении. Село расположено на удалении около 10 км от городов Славянск и Краматорск, со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Ранее в пятницу российское оборонное ведомство информировало об освобождении Юрковки в результате решительных действий военнослужащих Южной группировки войск.

"Населенный пункт Юрковка находится на удалении порядка 10 километров от двух крупнейших городов ДНР - Славянска и Краматорска, что открывает штурмовым подразделениям Южной группировки войск возможности по развитию успеха на славянском направлении специальной военной операции", - указали в МО РФ. 

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
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