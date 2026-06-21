Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios заявил, что у него хорошие отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но ему приходится совершать определенные действия, чтобы тот оставался "в здравом уме".
Мир на Ближнем Востоке во многом зависит от отношений Ирана и Израиля. Эксперт
19 июня 2026 / 09:31
Политолог Войко: ЕС и США имеют разные взгляды на украинский конфликт
19 июня 2026 / 08:10
Эксперт Брутер: Запад заинтересован в войне на Украине
19 июня 2026 / 08:02
Политика
Трамп заявил, что он вынужден держать Нетаньяху "в здравом уме"
19 июня 2026 / 20:59
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios заявил, что у него хорошие отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но ему приходится совершать определенные действия, чтобы тот оставался "в здравом уме".
Американского лидера попросили охарактеризовать отношения с главой израильского правительства. "Они хорошие, но нам нужно держать его немного в здравом уме", - ответил Трамп.
Ранее он не раз допускал нецензурную брань в адрес Нетаньяху как при личном общении с ним, так и в своих интервью. Глава Белого дома объяснял это недовольством тем, что обострение боевых действий Израиля в Ливане может сорвать сделку между Вашингтоном и Тегераном.
Также по теме:
19.06.2026 14:45Переговоры США и Ирана в Бюргенштоке 19 июня отменены
18.06.2026 18:59Вэнс заявил, что США сняли блокаду морских портов Ирана
18.06.2026 12:15Axios: меморандум США и Ирана подписан в электронном виде
Актуально