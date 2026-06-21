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Политика
Трамп заявил, что он вынужден держать Нетаньяху "в здравом уме"
Трамп заявил, что он вынужден держать Нетаньяху "в здравом уме" Трамп заявил, что он вынужден держать Нетаньяху "в здравом уме"

Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios заявил, что у него хорошие отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но ему приходится совершать определенные действия, чтобы тот оставался "в здравом уме".

Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios заявил, что у него хорошие отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но ему приходится совершать определенные действия, чтобы тот оставался "в здравом уме".

Американского лидера попросили охарактеризовать отношения с главой израильского правительства. "Они хорошие, но нам нужно держать его немного в здравом уме", - ответил Трамп.

Ранее он не раз допускал нецензурную брань в адрес Нетаньяху как при личном общении с ним, так и в своих интервью. Глава Белого дома объяснял это недовольством тем, что обострение боевых действий Израиля в Ливане может сорвать сделку между Вашингтоном и Тегераном.

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переговоры только
на историческую
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