Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios заявил, что у него хорошие отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но ему приходится совершать определенные действия, чтобы тот оставался "в здравом уме".

Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios заявил, что у него хорошие отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но ему приходится совершать определенные действия, чтобы тот оставался "в здравом уме".

Американского лидера попросили охарактеризовать отношения с главой израильского правительства. "Они хорошие, но нам нужно держать его немного в здравом уме", - ответил Трамп.

Ранее он не раз допускал нецензурную брань в адрес Нетаньяху как при личном общении с ним, так и в своих интервью. Глава Белого дома объяснял это недовольством тем, что обострение боевых действий Израиля в Ливане может сорвать сделку между Вашингтоном и Тегераном.