Мерц: Украина не может вступить в ЕС, пока "находится в состоянии войны"

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц обратил внимание, что Украина не может стать членом Европейского союза, пока "находится в состоянии войны".

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц обратил внимание, что Украина не может стать членом Европейского союза, пока "находится в состоянии войны".

"Такая страна, как Украина, которая находится в состоянии войны, не может стать членом ЕС", - заявил он на брифинге по итогам саммита ЕС. "Но она могла бы стать ассоциированным членом ЕС, а позже - полноправным членом сообщества", - полагает глава германского правительства. Он отметил, что это не потребовало бы изменения европейских договоров.

Некоторое время назад Мерц направил письмо другим лидерам стран ЕС и главам Еврокомиссии и Евросовета, предложив наделить Украину специальным статусом "ассоциированного члена" объединения. Он представил свою инициативу "не как облегченную версию членства в ЕС", а как расширение существующего соглашения об ассоциации 2014 года.

Вместе с тем канцлер предложил интегрировать Украину во все военные структуры сообщества и распространить на нее действие статьи 42.7 Договора о Евросоюзе, подразумевающей взаимопомощь в сфере обороны.