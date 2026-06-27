Песков заявил о девальвации ООН и Совбеза ООН

Организации во главе с ООН и Совбезом ООН девальвируются, как и вся система международных отношений. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на XII международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Организации во главе с ООН и Совбезом ООН девальвируются, как и вся система международных отношений. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на XII международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

"Очевидно, что нынешний миропорядок рушится или претерпевает серьезные изменения. Но очевидно, что абсолютно девальвируется система международных отношений, девальвируются международные организации во главе с Организацией Объединенных Наций, девальвируется Совет Безопасности, девальвируется способность Совета Безопасности и ООН принимать участие в решении насущных проблем", - указал он.

Вместе с тем, по словам представителя Кремля, девальвируются международные экономические устои и основная резервная валюта.