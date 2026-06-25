Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки нейтрализовали 14 авиационных бомб и 584 беспилотных летательных аппарата. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 584 беспилотника ВСУ
24 июня 2026 / 15:45
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки нейтрализовали 14 авиационных бомб и 584 беспилотных летательных аппарата. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 584 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.
За все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 168 090 беспилотников, 663 зенитных ракетных комплекса, 29 886 танков и других боевых бронемашин, 1 747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 479 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 790 единиц специальной военной автомобильной техники.
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