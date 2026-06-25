Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 июня 2026 / 00:31
КОТИРОВКИ
USD
25/06
74.7738
EUR
25/06
85.1823
Новости часа
Путин: авиатехника России по многим позициям превзошла аналоги на Западе Мендель обвинила Зеленского в извлечении выгоды из конфликта на Украине
Москва
25 июня 2026 / 00:31
Котировки
USD
25/06
currency
74.7738
0.0000
EUR
25/06
currency
85.1823
0.0000
Песков: договоренностей о продолжении переговоров Украиной нет
Песков: договоренностей о продолжении переговоров Украиной нет
24 июня 2026 / 12:49
Ультиматум Зеленского – это хитрый политический ход. Мнение
Ультиматум Зеленского – это хитрый политический ход. Мнение
24 июня 2026 / 12:40
Политолог Шаповалов: коллективного Запада больше нет
Политолог Шаповалов: коллективного Запада больше нет
24 июня 2026 / 12:33
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 584 беспилотника ВСУ
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 584 беспилотника ВСУ Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 584 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки нейтрализовали 14 авиационных бомб и 584 беспилотных летательных аппарата. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки нейтрализовали 14 авиационных бомб и 584 беспилотных летательных аппарата. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 584 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

За все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 168 090 беспилотников, 663 зенитных ракетных комплекса, 29 886 танков и других боевых бронемашин, 1 747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 479 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

  • new_top
Также по теме:
24.06.2026 21:16
Мендель обвинила Зеленского в извлечении выгоды из конфликта на Украине
24.06.2026 19:45
Медведев отметил, что истечение полномочий Зеленского лишает его иммунитетов
24.06.2026 18:57
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 455 военных
24.06.2026 17:45
ВС РФ ударили за сутки по центру беспилотных систем сил специальных операций ВСУ
24.06.2026 13:44
Песков: ситуация на фронте вскоре станет для ВСУ необратимой
24.06.2026 13:17
Российские ВС установили контроль над Иволжанским в Сумской области
24.06.2026 11:41
Песков заявил, что атаки Киева обнажают его нацистскую сущность
23.06.2026 20:44
Путин дал поручение свести к нулю последствия атак ВСУ
23.06.2026 19:31
Туск констатировал рост антиукраинских настроений в Польше
23.06.2026 18:13
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 295 военных
Песков: договоренностей о продолжении переговоров Украиной нет
Песков: договоренностей о продолжении переговоров Украиной нет
Ультиматум Зеленского – это хитрый политический ход. Мнение
Ультиматум Зеленского – это хитрый политический ход. Мнение
Политолог Шаповалов: коллективного Запада больше нет
Политолог Шаповалов: коллективного Запада больше нет
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
Все интервью
21:34
Путин: авиатехника России по многим позициям превзошла аналоги на Западе
21:16
Мендель обвинила Зеленского в извлечении выгоды из конфликта на Украине
20:59
ČTK: президент Чехии нацелен принять участие в саммите НАТО
20:46
Путин: России удалось полностью импортозаместить всю авиатехнику
20:30
Туск заявил о намерении сказать "пару крепких слов" на конференции в Гданьске
20:15
Путин: Россия входит в четверку государств, способных самостоятельно делать авиадвигатели
19:58
Цена нефти Brent впервые с 27 февраля опустилась ниже $74
19:45
Медведев отметил, что истечение полномочий Зеленского лишает его иммунитетов
19:32
Тегеран назвал условие для обсуждения доступа МАГАТЭ к ядерным объектам
19:14
Лавров отметил, что желающих присоединиться к БРИКС много
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО