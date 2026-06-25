Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 584 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки нейтрализовали 14 авиационных бомб и 584 беспилотных летательных аппарата. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки нейтрализовали 14 авиационных бомб и 584 беспилотных летательных аппарата. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 584 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

За все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 168 090 беспилотников, 663 зенитных ракетных комплекса, 29 886 танков и других боевых бронемашин, 1 747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 479 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 790 единиц специальной военной автомобильной техники.