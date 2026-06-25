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Политика
Трамп считает, что Иран у него "на крючке"
Трамп считает, что Иран у него "на крючке" Трамп считает, что Иран у него "на крючке"

Иран готов уступить президенту США Дональду Трампу практически по всем вопросам. Такое мнение выразил сам глава вашингтонской администрации в Truth Соц. сети.

Иран готов уступить президенту США Дональду Трампу практически по всем вопросам. Такое мнение выразил сам глава вашингтонской администрации в Truth Соц. сети.

"Теперь Иран у меня "на крючке", он на последнем издыхании, готов пойти на любые уступки и впервые за десятилетия испытывает чертовски огромное уважение к США и их президенту - мне, а Сенат Конгресса США решает провести бессмысленное голосование по закону о военных полномочиях, давая понять главному спонсору терроризма в мире, что Соединенным Штатам не нравится то, что я делаю с Тегераном, и что я должен прекратить это, и тем самым оказывает поддержку врагу", - указал Трамп, прокомментировав принятие сенаторами резолюции с призывом к президенту прекратить военные действия против Ирана.

По его словам, во время голосования резолюцию поддержали "четверо республиканцев-неудачников". "Эти сенаторы только что усложнили мне задачу, но я ее выполню, так или иначе, поскольку я всегда выполняю то, что берусь делать!" - отметил американский лидер.

Некоторое время назад Сенат вслед за Палатой представителей Конгресса принял резолюцию с призывом к вашингтонской администрации прекратить военные действия против Ирана. В этом конкретном случае речь идет о документе, который не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер. В таких резолюциях законодатели выражают свою позицию.

В документе сказано, что президенту США следует "отозвать американские ВС от боевых действий против Ирана". Это нужно сделать при условии, что боевые действия против исламской республики не были одобрены Конгрессом, а также в случае если присутствие этих сил не является необходимым для защиты Соединенных Штатов или их союзников от нападения. 

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Политолог Шаповалов: коллективного Запада больше нет
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
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