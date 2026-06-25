Миронов призвал ввести квоты для абитуриентов из приграничья

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов попросил министра образования РФ Валерия Фалькова предусмотреть квоту на поступление в вузы выпускников школ Белгородской, Курской и Брянской областей в условиях действия режима контртеррористической операции, сообщает ТАСС .

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов попросил министра образования РФ Валерия Фалькова предусмотреть квоту на поступление в вузы выпускников школ Белгородской, Курской и Брянской областей в условиях действия режима контртеррористической операции, сообщает ТАСС.

"Прошу рассмотреть вопрос о подготовке отдельного нормативного правового акта, предусматривающего выделение дополнительных бюджетных мест для абитуриентов - выпускников школ Белгородской, Курской и Брянской областей на период действия режима чрезвычайной ситуации и (или) режима контртеррористической операции на указанных территориях", - следует из документа.

Депутат считает, что такое решение позволит сохранить кадровый потенциал приграничных регионов и обеспечит равный доступ к высшему образованию.

"Вопрос дополнительного квотирования бюджетных мест для абитуриентов Белгородской, Курской и Брянской областей уже неоднократно поднимался на региональном уровне. Но наиболее целесообразным вариантом решения этого вопроса является подготовка отдельного федерального закона для поддержки выпускников школ приграничных областей", - указал он.