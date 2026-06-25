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Миронов призвал ввести квоты для абитуриентов из приграничья
Миронов призвал ввести квоты для абитуриентов из приграничья Миронов призвал ввести квоты для абитуриентов из приграничья

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов попросил министра образования РФ Валерия Фалькова предусмотреть квоту на поступление в вузы выпускников школ Белгородской, Курской и Брянской областей в условиях действия режима контртеррористической операции, сообщает ТАСС.

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов попросил министра образования РФ Валерия Фалькова предусмотреть квоту на поступление в вузы выпускников школ Белгородской, Курской и Брянской областей в условиях действия режима контртеррористической операции, сообщает ТАСС.

"Прошу рассмотреть вопрос о подготовке отдельного нормативного правового акта, предусматривающего выделение дополнительных бюджетных мест для абитуриентов - выпускников школ Белгородской, Курской и Брянской областей на период действия режима чрезвычайной ситуации и (или) режима контртеррористической операции на указанных территориях", - следует из документа.

Депутат считает, что такое решение позволит сохранить кадровый потенциал приграничных регионов и обеспечит равный доступ к высшему образованию.

"Вопрос дополнительного квотирования бюджетных мест для абитуриентов Белгородской, Курской и Брянской областей уже неоднократно поднимался на региональном уровне. Но наиболее целесообразным вариантом решения этого вопроса является подготовка отдельного федерального закона для поддержки выпускников школ приграничных областей", - указал он.

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