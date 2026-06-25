В ДР Конго сообщили о росте числа летальных исходов от Эболы до 277

Число зарегистрированных летальных исходов от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) составило 277, увеличившись за сутки на 10. Соответствующие данные приводит в ежедневном бюллетене конголезское министерство связи и по делам СМИ.

Число зарегистрированных летальных исходов от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) составило 277, увеличившись за сутки на 10. Соответствующие данные приводит в ежедневном бюллетене конголезское министерство связи и по делам СМИ.

Количество заразившихся вирусом Эбола составляет 1 094, это на 46 заболевших больше, чем 24 часа назад. Летальность составляет 25,3%.

В медучреждениях под наблюдением остаются 387 человек. Полностью выздоровели 115, что на три больше, чем накануне. Конголезские власти заявили, что осуществляется лабораторная проверка еще 131 случая с подозрением на Эболу. Из них 44 человека уже скончались.

Нынешняя вспышка Эболы началась 15 мая на востоке ДРК. Ее эпицентр находится в провинции Итури.