Число зарегистрированных летальных исходов от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) составило 277, увеличившись за сутки на 10. Соответствующие данные приводит в ежедневном бюллетене конголезское министерство связи и по делам СМИ.
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Общество
В ДР Конго сообщили о росте числа летальных исходов от Эболы до 277
24 июня 2026 / 16:30
© Daniel Buuma/ Getty Images/ТАСС
Число зарегистрированных летальных исходов от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) составило 277, увеличившись за сутки на 10. Соответствующие данные приводит в ежедневном бюллетене конголезское министерство связи и по делам СМИ.
Количество заразившихся вирусом Эбола составляет 1 094, это на 46 заболевших больше, чем 24 часа назад. Летальность составляет 25,3%.
В медучреждениях под наблюдением остаются 387 человек. Полностью выздоровели 115, что на три больше, чем накануне. Конголезские власти заявили, что осуществляется лабораторная проверка еще 131 случая с подозрением на Эболу. Из них 44 человека уже скончались.
Нынешняя вспышка Эболы началась 15 мая на востоке ДРК. Ее эпицентр находится в провинции Итури.
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