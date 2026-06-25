Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 июня 2026 / 00:31
КОТИРОВКИ
USD
25/06
74.7738
EUR
25/06
85.1823
Новости часа
Путин: авиатехника России по многим позициям превзошла аналоги на Западе Мендель обвинила Зеленского в извлечении выгоды из конфликта на Украине
Москва
25 июня 2026 / 00:31
Котировки
USD
25/06
currency
74.7738
0.0000
EUR
25/06
currency
85.1823
0.0000
Песков: договоренностей о продолжении переговоров Украиной нет
Песков: договоренностей о продолжении переговоров Украиной нет
24 июня 2026 / 12:49
Ультиматум Зеленского – это хитрый политический ход. Мнение
Ультиматум Зеленского – это хитрый политический ход. Мнение
24 июня 2026 / 12:40
Политолог Шаповалов: коллективного Запада больше нет
Политолог Шаповалов: коллективного Запада больше нет
24 июня 2026 / 12:33
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Здравоохранение и медицина / Политика и религия
Общество
В ДР Конго сообщили о росте числа летальных исходов от Эболы до 277
В ДР Конго сообщили о росте числа летальных исходов от Эболы до 277 В ДР Конго сообщили о росте числа летальных исходов от Эболы до 277

Число зарегистрированных летальных исходов от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) составило 277, увеличившись за сутки на 10. Соответствующие данные приводит в ежедневном бюллетене конголезское министерство связи и по делам СМИ.

Число зарегистрированных летальных исходов от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) составило 277, увеличившись за сутки на 10. Соответствующие данные приводит в ежедневном бюллетене конголезское министерство связи и по делам СМИ.

Количество заразившихся вирусом Эбола составляет 1 094, это на 46 заболевших больше, чем 24 часа назад. Летальность составляет 25,3%.

В медучреждениях под наблюдением остаются 387 человек. Полностью выздоровели 115, что на три больше, чем накануне. Конголезские власти заявили, что осуществляется лабораторная проверка еще 131 случая с подозрением на Эболу. Из них 44 человека уже скончались.

Нынешняя вспышка Эболы началась 15 мая на востоке ДРК. Ее эпицентр находится в провинции Итури. 

  • new_top
Также по теме:
24.06.2026 10:57
Онищенко: завоз мелиоидоза в РФ не несет эпидемиологической опасности
23.06.2026 13:44
В ДР Конго число летальных исходов из-за Эболы возросло до 267
22.06.2026 11:39
В ДР Конго число заболевших Эболой составило более 1 тыс.
19.06.2026 10:57
В ДР Конго число летальных исходов от Эболы составило 232
17.06.2026 15:14
Кронпринцесса Норвегии перенесла операцию по пересадке легкого
16.06.2026 19:30
Рамапоса заявил, что ЮАР нарастит вклад в борьбу с Эболой до $13,5 млн
16.06.2026 14:59
The Sun: Бонни Тайлер пришла в сознание после месяца в коме
12.06.2026 14:58
Заболеваемость коронавирусом в России за год снизилась в три раза
11.06.2026 10:59
В России с начала года выпустили более 3 млн доз вакцин от энцефалита
10.06.2026 15:58
Борьба с туберкулезом в России по итогам 2025 года обошлась в 134,5 млрд рублей
Песков: договоренностей о продолжении переговоров Украиной нет
Песков: договоренностей о продолжении переговоров Украиной нет
Ультиматум Зеленского – это хитрый политический ход. Мнение
Ультиматум Зеленского – это хитрый политический ход. Мнение
Политолог Шаповалов: коллективного Запада больше нет
Политолог Шаповалов: коллективного Запада больше нет
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
Все интервью
21:34
Путин: авиатехника России по многим позициям превзошла аналоги на Западе
21:16
Мендель обвинила Зеленского в извлечении выгоды из конфликта на Украине
20:59
ČTK: президент Чехии нацелен принять участие в саммите НАТО
20:46
Путин: России удалось полностью импортозаместить всю авиатехнику
20:30
Туск заявил о намерении сказать "пару крепких слов" на конференции в Гданьске
20:15
Путин: Россия входит в четверку государств, способных самостоятельно делать авиадвигатели
19:58
Цена нефти Brent впервые с 27 февраля опустилась ниже $74
19:45
Медведев отметил, что истечение полномочий Зеленского лишает его иммунитетов
19:32
Тегеран назвал условие для обсуждения доступа МАГАТЭ к ядерным объектам
19:14
Лавров отметил, что желающих присоединиться к БРИКС много
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО