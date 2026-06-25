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Безопасность
Песков заявил, что только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны
Песков заявил, что только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны Песков заявил, что только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны

Мировая безопасность сегодня подвергнута эрозии, от глобальной войны мир оберегает только ядерное сдерживание. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на "Примаковских чтениях".

Мировая безопасность сегодня подвергнута эрозии, от глобальной войны мир оберегает только ядерное сдерживание. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на "Примаковских чтениях".

"Сейчас мировая безопасность изрядно подвергнута эрозии по многим параметрам. Собственно, кроме ядерного сдерживания у нас ничего не осталось в мире. Это единственное, что оберегает мир от глобальной войны", - отметил он.

Вместе с тем, по словам представителя Кремля, ядерное сдерживание "не страхует от региональных конфликтов, совокупный потенциал, которых, к сожалению, усиливается".

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Политолог Шаповалов: коллективного Запада больше нет
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
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