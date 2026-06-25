Песков заявил, что только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны

Мировая безопасность сегодня подвергнута эрозии, от глобальной войны мир оберегает только ядерное сдерживание. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на "Примаковских чтениях".

Мировая безопасность сегодня подвергнута эрозии, от глобальной войны мир оберегает только ядерное сдерживание. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на "Примаковских чтениях".

"Сейчас мировая безопасность изрядно подвергнута эрозии по многим параметрам. Собственно, кроме ядерного сдерживания у нас ничего не осталось в мире. Это единственное, что оберегает мир от глобальной войны", - отметил он.

Вместе с тем, по словам представителя Кремля, ядерное сдерживание "не страхует от региональных конфликтов, совокупный потенциал, которых, к сожалению, усиливается".