Мировая безопасность сегодня подвергнута эрозии, от глобальной войны мир оберегает только ядерное сдерживание. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на "Примаковских чтениях".
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Безопасность
Песков заявил, что только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны
24 июня 2026 / 16:45
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
Мировая безопасность сегодня подвергнута эрозии, от глобальной войны мир оберегает только ядерное сдерживание. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на "Примаковских чтениях".
"Сейчас мировая безопасность изрядно подвергнута эрозии по многим параметрам. Собственно, кроме ядерного сдерживания у нас ничего не осталось в мире. Это единственное, что оберегает мир от глобальной войны", - отметил он.
Вместе с тем, по словам представителя Кремля, ядерное сдерживание "не страхует от региональных конфликтов, совокупный потенциал, которых, к сожалению, усиливается".
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