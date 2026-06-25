Патрушев прибыл на Северный флот ВМФ России

Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев прибыл на Северный флот ВМФ России, сообщает ТАСС .

Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев прибыл на Северный флот ВМФ России, сообщает ТАСС.

Его встретили главком ВМФ Александр Моисеев и командующий Северным флотом Константин Кабанцов.

Ожидается, что председатель Морской коллегии в Мурманской области обсудит дополнительные меры обеспечения безопасности страны на арктическом направлении.