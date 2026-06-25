Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев прибыл на Северный флот ВМФ России, сообщает ТАСС.
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Общество
Патрушев прибыл на Северный флот ВМФ России
24 июня 2026 / 16:58
© Петр Ковалев/ ТАСС
Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев прибыл на Северный флот ВМФ России, сообщает ТАСС.
Его встретили главком ВМФ Александр Моисеев и командующий Северным флотом Константин Кабанцов.
Ожидается, что председатель Морской коллегии в Мурманской области обсудит дополнительные меры обеспечения безопасности страны на арктическом направлении.
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