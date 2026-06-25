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Патрушев прибыл на Северный флот ВМФ России
Патрушев прибыл на Северный флот ВМФ России Патрушев прибыл на Северный флот ВМФ России

Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев прибыл на Северный флот ВМФ России, сообщает ТАСС.

Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев прибыл на Северный флот ВМФ России, сообщает ТАСС.

Его встретили главком ВМФ Александр Моисеев и командующий Северным флотом Константин Кабанцов.

Ожидается, что председатель Морской коллегии в Мурманской области обсудит дополнительные меры обеспечения безопасности страны на арктическом направлении. 

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отходить от
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