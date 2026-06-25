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Онищенко выступил в защиту пестицидов для получения урожая
Онищенко выступил в защиту пестицидов для получения урожая Онищенко выступил в защиту пестицидов для получения урожая

Применение пестицидов целесообразно при выращивании урожая, в противном случае растения забрали бы все полезные вещества из почвы. Об этом заявил академик РАН эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции, посвященной биобезопасности стран ЕАЭС.

Применение пестицидов целесообразно при выращивании урожая, в противном случае растения забрали бы все полезные вещества из почвы. Об этом заявил академик РАН эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции, посвященной биобезопасности стран ЕАЭС.

"Если бы наши аграрии не использовали ядохимикаты, пестициды, то мы бы уже жили в пустыне. Так как любой урожай из земли, как насос высасывает не только воду, но и все, что есть. Поэтому современная культура аграрного производства подразумевает, что мы следим за этой почвой. У нас есть удобрения, пестициды. Ядохимикаты мы используем, чтобы избавиться от болезней растений", - указал академик.

По его словам, нитраты тоже обязательно нужно использовать при выращивании урожая. Если почву не удобрять, то сильно упадет урожайность, а плоды растений будут гораздо более низкого качества. Вместе с тем Онищенко отметил, что все химикаты должны соответствовать определенным требованиям и применяться в безопасных дозировках.

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